Первый канал
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08 октября, четверг, 11:36

В Петербурге проходит Всероссийский форум экскурсоводов. Осенний призыв. Выставка Фёдора Конюхова. В Петербурге запустили образовательный проект «Киберщит». Реконструкция троллейбусного парка

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. О самых важных темах этой недели расскажем на Первом.

Северная столица лидирует по числу аттестованных экскурсоводов.

Первый троллейбусный парк, открытый в 1940 году, планируют ввести в эксплуатацию  в четвёртом квартале 2028-го. Сейчас он находится на реконструкции. Здесь уже завершён демонтаж устаревших конструкций, разработан котлован и устроены 6 смотровых траншей.

Как общаться с искусственным интеллектом  и почему важно помнить о кибербезопасности.

В Петербурге запустили образовательный проект "Киберщит".

За 75 лет своей жизни Фёдор Конюхов написал 3 тысячи картин, и каждая – это отражение его способности видеть этот мир. В галерее Сергиенко открылась персональная выставка известного российского путешественника под названием "На пределе возможного".

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый. Канал. Петербург.

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