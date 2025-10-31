Первый канал
30 октября, четверг, 10:21

В Петербурге проходит Международный научно-образовательный салон. Школа аритмологии в Центре Алмазова. Выставка "Российский Промышленник" и другие события.

Горд. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Губернатор Александр Беглов  представил проект бюджета СанктПетербурга на ближайшие три года.

Форум-выставка "Российский Промышленник" в эти дни проходит на площадке Экспофорума.

В Центре Алмазова провели Школу аритмологии для врачей-кардиологов и  информационную акцию для пациентов ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

"Профессиональное образование, науку и инновации в XXI веке" в ближайшие дни обсудят в Экспофоруме.

Культурный обмен между Сербией и Россией обсудили в медиацентре "Культура Петербурга".

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург


 

