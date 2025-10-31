В Петербурге проходит Международный научно-образовательный салон. Школа аритмологии в Центре Алмазова. Выставка "Российский Промышленник" и другие события.

Горд. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.
Губернатор Александр Беглов представил проект бюджета Санкт‑Петербурга на ближайшие три года.
Форум-выставка "Российский Промышленник" в эти дни проходит на площадке Экспофорума.
В Центре Алмазова провели Школу аритмологии для врачей-кардиологов и информационную акцию для пациентов ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
"Профессиональное образование, науку и инновации в XXI веке" в ближайшие дни обсудят в Экспофоруме.
Культурный обмен между Сербией и Россией обсудили в медиацентре "Культура Петербурга".
Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург