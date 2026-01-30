Первый канал
29 января, четверг, 08:58

В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда. Новый конференц-зал "Даниил Гранин" в Политехе. Эксклюзивная программа для волонтёров в "Перспективах". И другие важные события недели

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Праздничный салют прогремел над Петербургом в ознаменование 82-ой годовщины полного снятия блокады.

В Политехе состоялось торжественное открытие конференц-зала "Даниил Гранин", посвященного памяти великого политехника, неординарного писателя, участника обороны блокадного Ленинграда.

Благотворительная организация "Перспективы" объявила набор на эксклюзивную волонтёрскую программу.

Университет аэрокосмического приборостроения отметил 85-летие.

В Театре имени Комиссаржевской открыли мемориал, посвящённый Виктору Новикову.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

