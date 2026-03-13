Первый канал
Санкт-Петербург
14:13 13 марта 2026, пятница
1tvspb.ru
13 марта, пятница, 11:00

Узкий коридор, старинные двери, дух прошлого – новая жизнь коммунальной квартиры писателя Александра Введенского

Чёрная лестница в доме на Съезжинской улице с недавнего времени превратилась в арт-пространство, а квартира на четвёртом этаже – в новый музей, посвященный обэриутам. Здесь жил один из участников объединения писателей и поэтов-авангардистов начала XX века Александр Введенский.

Стены этой квартиры помнят Даниила Хармса, здесь писались стихотворения для журналов "Чиж" и "Ёж", здесь создавались неизданные взрослые произведения Александра Введенского. О новой точке на культурной карте Петербурга и о том, что можно увидеть в музее ОБЭРИУ, рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

