Установить подлинность брендовой обуви, стоимость обломка метеорита и авторство картины можно в особом отделе петербургской таможни

25 февраля, среда, 10:23

Скрипка Страдивари - копия. Но, скорее всего, тоже довольно старая, судя по следам использования. А вот Палех, скорее всего, самый настоящий. Эти предметы исследуют таможенники эксперты одного из самых таинственных отделов. Установить подлинность брендовой обуви, стоимость метеорита и авторство картины можно здесь.

К специалистам экспертно-криминалистической службы петербургской таможни попадают самые разные предметы, которые граждане хотят провезти через границу.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.