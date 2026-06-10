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10 июня, среда, 11:00

Удивительные сорта сирени на Сойкинской горе – Александровский сад в цвету

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Сойкинская святыня – такое название получило это место в народе. Помимо пейзажей, которыми можно любоваться бесконечно, здесь растёт уникальная коллекция сирени – 150 сортов. А на возвышении стоит полуразрушенный старинный храм 1883 года постройки.

Об истории церкви Николая Чудотворца, о сирингарии и о том, почему все так любят сирень, рассказываем в нашем репортаже из Кингисеппского района Ленинградской области.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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