Уборка города. Профориентационный фестиваль для школьников. Бережливое производство для студентов. Инклюзивный детский фестиваль. День рождения Музея Фаберже

20 ноября, четверг, 14:11

С началом снегопадов на улице города вышли сотни уборочных машин и тысячи дворников. В первую очередь – рассказали в Смольном – подметают основные магистрали и подходы к социальным объектам, таким как станции метро, школы, детские сады и поликлиники.

Атмосферу аэропорта как метафоры старта карьеры создали на профориентационном фестивале "Компетенции будущего".

Почти две тысячи детей из Петербурга и области в течение недели покажут своё мастерство в музыке и танцах, в рисовании и художественном чтении, в декоративно-прикладном искусстве на фестивале "Жить вместе".

Бережливое производство начинается с бережливых студентов. Поэтому ещё в колледже их готовят к оптимизации рабочих процессов. Правда, учебные программы не всегда поспевают за развитием прогресса, и необходим прямой контакт с представителями заводов. Его и обеспечивают на программе "Дороги будущего".

Музей Фаберже отметил День рождения. На парадной лестнице струнный квартет "Anima Ardens" сыграл классические сочинения великих композиторов. А в Белоколонном зале пианист Андрей Свиридов порадовал гостей музея мотивами "ревущих двадцатых".

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.