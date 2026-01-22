Тёплые штабы для волонтеров-поисковиков.Поддержка молодых учёных и талантливых студентов. Рота почётного караула Ленинградского военного округа отметила 65-летие

22 января, четверг, 10:25

Ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями благотворительный фонд "АдВита" и художественная галерея "Arts Square Gallery" открыли выставку "Своевременность". Цель выставки – ускорить диагностику, чем раньше узнаешь о болезни, тем больше шансов ее победить.

В Ленинградской области будут организованы теплые штабы для волонтеров-поисковиков. Губернатор региона Александр Дрозденко встретился с руководителями отряда "Лиза Алерт" и дал соответствующее поручение. Кроме того, поисковики смогут получать неперсонализированные сведения о тех, кто поступил в стационар без установления личности.

В Артиллерийском музее открывается выставка "Инженеры на службе отечеству" - к 325-летию инженерных войск России. В коллекции музея есть уникальные предметы, например, подборка непривычных гражданским людям инженерных инструментов и приборов: топор-пила и лопата-щит, стереоскоп-лорнет, различные астролябии и буссоли.

Могут ли молодые ученые и талантливые студенты рассчитывать на поддержку в новом году? Об этом рассказали глава городского Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Рота почётного караула Ленинградского военного округа отметила 65-летие. В торжествах по случаю круглой даты принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.