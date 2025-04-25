Театральные премьеры «Обломов», «Тайный брак» и «Кабаре «Однажды в кино»», проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету» и выставка военных музыкальных инструментов

25 апреля, пятница, 08:53

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

На Новой сцене Александринского театра премьера спектакля "Обломов" в постановке Андрея Прикотенко.

В Фонтанном Доме открылась выставка "Иосиф Бродский. Небытие на свету" - это первая часть проекта к 85-летию поэта.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" премьера оперы-буфф "Тайный брак" в постановке Татьяны Карпачёвой.

В Шереметевском дворце готовится к открытию выставка "Музыка побед" - инструменты, которые сопровождали русские войска на полях сражений.

В новом театре "Ленфильма" "Треплев-Центр" премьеры музыкального спектакля "Кабаре "Однажды в кино"".

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.