Театральная премия «Золотой софит». Кохлеарная имплантация в Педиатрическом университете. В Академии танца Бориса Эйфмана фестиваль-конкурс «Юный хореограф». ЕКПшка в школах Петербурга

12 ноября, четверг, 09:00

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Во всех школах Петербурга заработала ЕКПшка. Детская многофункциональная карта объединяет в себе и пропуск — чтобы попасть на уроки, и средство оплаты покупок в столовой. А теперь по ней можно проехать по специальным тарифам "Подорожника".

Россия, Иран, Китай, Индия. Все эти страны входят в десятку лидеров по изготовлению стали. Да что там, они производят больше половины от мировых объёмов. И вот представители металлургической отрасли этих и других стран встретились в Петербурге. На "Металл-Экспо" договариваются о поставках, показывают самые современные технологии, обсуждают проблемы в рамках деловой программы. В выставке участвуют порядка шестисот компаний и больше 25 тысяч человек.

Церемония награждения главной театральной премией города прошла на сцене ТЮЗа. Губернатор Петербурга вручил "Золотой софит" генеральному директору тетра Музыкальной комедии Юрию Шварцкопфу, народной артистке Нине Романовой, представителям негосударственных учреждений, а также коллективу Театральной библиотеки.

Кохлеарную имплантацию в России делают не первое десятилетие, но Педиатрический университет сделает помощь более доступной. Особенно для новорождённых, ведь слух играет очень важную роль в становлении ребёнка. Поэтому очень важно сделать операцию как можно раньше.

В Академии танца Бориса Эйфмана проходит фестиваль-конкурс "Юный хореограф". И участвуют в нём не только исполнители, но и начинающие постановщики в возрасте от 12 до 19 лет. У них есть возможность воплотить в жизнь свои идеи и показать результат профессиональному жюри. А лучшие номера представят публике на гала-концерте — в стенах академии 14 ноября.