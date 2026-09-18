Театр, куклы, любовь и немного магии - в Выборге случился "Балтийский кукловорот"

18 сентября, пятница, 13:16

Пятый международный "Балтийский кукловорот" собрал 23 театра и независимых проекта из четырех стран — России, Мексики, Китая и Сербии. За семь дней показали 25 спектаклей. Выборг на это время стал, можно сказать, кукольно-театральной столицей региона. С центром в театре драмы и кукол «Святая крепость».

Еще одно новшество фестиваля — детское жюри. По итогам обсуждения победителем дети объявили сербский спектакль "Кругосветное путешествие". Взрослые же присудили Гран-при московскому театру "Запалки" за спектакль "Каменный гость, или история о хитроумном и бесстрашном озорнике и обольстителе Доне Гуане".