17:23 13 ноября 2025, четверг
13 ноября, четверг, 10:37

Старт проекта "Мечты сбываются". Акция "Синичкин день" в Летнем саду. Конкурс «Моя профессия – ИТ» для школьников. Фестиваль «Вечера с Петром Великим»

Горд. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Сотрудники Русского музея рассказывают подрастающему поколению о значении птиц для города в ежегодный экологический праздник.

Крупные компании делятся реальными задачами, а решают их школьники.

Фестиваль "Вечера с Петром Великим" примут несколько музеев: Военно-морской, Этнографический, Истории Петербурга и Музей театрального и музыкального искусства.

Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура зажглись синими огнями . Так город отметил начало 22-го сезона проекта "Мечты сбываются". В его рамках благотворители исполняют желания детей и молодых взрослых с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

Студенческий фестиваль "Землячество" - ярмарка и дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы народных ремесел и концерт, где обучающиеся демонстрируют танцы, песни и поэзию своей малой родины.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

