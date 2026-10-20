Первый канал
Санкт-Петербург
19:39 20 октября 2026, вторник
1tvspb.ru
20 октября, вторник, 11:00

Спорт в костюме и галстуке. Об истории гребли и о том, что заставляет людей браться за вёсла

Версия для печати

Гребля не только полезна для тела и духа, но и эстетична. По крайней мере, так объясняют свое увлечение те, кто выбрал это не как профессию, а как хобби. Хотя и маститые спортсмены в этом заплыве тоже участвуют.

Лет 200 назад, когда мода на греблю пришла от англичан, без изысканного костюма и галстука в этом виде спорта не обходилось. Тогда она была уделом людей обеспеченных.

О гребле как спорте и увлечении рассказываем в нашем репортаже.

 

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Грести может каждый! О фестивале «Золотые вёсла» и о том...
23 июня, 11:00

Грести может каждый! О фестивале «Золотые вёсла» и о том...

Спортивные традиции: 70 лет Школе олимпийского резерва ...
13.09.2022, 12:20

Спортивные традиции: 70 лет Школе олимпийского резерва ...

"Тридцать с небольшим", как оставаться женщиной вне воз...
30.10.2017, 12:40

"Тридцать с небольшим", как оставаться женщиной вне воз...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru