Спорт в костюме и галстуке. Об истории гребли и о том, что заставляет людей браться за вёсла

20 октября, вторник, 11:00

Гребля не только полезна для тела и духа, но и эстетична. По крайней мере, так объясняют свое увлечение те, кто выбрал это не как профессию, а как хобби. Хотя и маститые спортсмены в этом заплыве тоже участвуют.

Лет 200 назад, когда мода на греблю пришла от англичан, без изысканного костюма и галстука в этом виде спорта не обходилось. Тогда она была уделом людей обеспеченных.

О гребле как спорте и увлечении рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург