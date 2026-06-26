Спектакль-променад «Как я стал художником», концерт скрипача-виртуоза Дино де Пальма, современные «Волки и овцы», выставка работ скульптора Юнуса Сафардиара и премьера в Большом театре кукол

26 июня, пятница, 11:00

Новости культуры в нашем обзоре.

Театр Наций покажет в Петербурге семейный спектакль "Как я стал художником" на сцене "Стачка" у Нарвских ворот.

В Большом дворце Петергофа будет звучать скрипка Мантегацца XVIII века: выступит итальянский виртуоз Дино де Пальма.

В Театре на Садовой Пётр Шерешевский представит переосмысленную в современности комедию "Волки и овцы" - от Н.А. Островского останется только сюжетная канва.

В Эрарте открылась выставка "Точка отсчёта" - скульптуры известного художника Юнуса Сафардиара.

В Большом театре кукол представляют премьеру моноспектакля для детей "Жил был я".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург