Первый канал
Санкт-Петербург
20:59 26 июня 2026, пятница
1tvspb.ru
26 июня, пятница, 11:00

Спектакль-променад «Как я стал художником», концерт скрипача-виртуоза Дино де Пальма, современные «Волки и овцы», выставка работ скульптора Юнуса Сафардиара и премьера в Большом театре кукол

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Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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