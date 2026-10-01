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01 октября, четверг, 09:12

Сконструировать и собрать космический модуль на чемпионате профессионального мастерства. Сфинксы вернулись на Египетский мост. Обновленное детское инфекционное отделение в Педиатрическом университете

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Cильнейшие разработчики малых спутников собрались в пространстве "Точка кипения" ГУАП, где с 29 сентября по 2 октября проходит Открытый чемпионат профессионального мастерства по компетенции "Инженерия космических систем".

Сфинксы вернулись на Египетский мост. Реставраторы могут гарантировать защиту скульптур только от внешней среды – перепадов температур и влажности. Слой цинка, нанесенный под краску методом газодинамического напыления, защищает материал от влияния внешней среды. Но он не сможет спасти сфинксов от желающих потереть их "на удачу".

В Невской ратуше прошел  всероссийский молодежный образовательный форум "Мы – граждане России". Его задачи – обсудить актуальные для нового поколения вопросы, от взаимодействия с искусственным интеллектом до покорения Арктики.

К 90-летие Российского музея Арктики и Антарктики наступит в следующем году, но готовиться к знаменательной дате начали уже сейчас. В честь будущего дня рождения на территории Арктического и Антарктического научно-исследовательского института прошла традиционная мемориальная экологическая акция – "Сад памяти героев Арктики". Члены попечительского совета музея, городского правительства, руководства Музея и петербургские студенты посадили кусты калины, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению полярного наследия. 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург

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