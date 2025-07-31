Сказочный фестиваль «ЯгаФест», гастроли Новосибирского драматического театра «Красный факел», выставка графики Ивана Билибина и музыкальный опер-эйр «Summer Music Park»

Обзор летних событий культурной жизни Петербурга
Театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля "Конёк-Горбунок" и фестиваль интермедий "ЯгаФест".
На сцене БДТ покажет свои три спектакля из основного репертуара Новосибирский академический драматический театр "Красный факел".
В арт-центре культурного квартала "Брусницын" открывается выставка иллюстраций знаменитого сказочного художника Ивана Билибина.
В Ботаническом саду пройдет под открытым небом самый летний фестиваль сезона "Summer Music Park".
Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.