Сказочный фестиваль «ЯгаФест», гастроли Новосибирского драматического театра «Красный факел», выставка графики Ивана Билибина и музыкальный опер-эйр «Summer Music Park»

31 июля, четверг, 10:40

Обзор летних событий культурной жизни Петербурга

Театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля "Конёк-Горбунок" и фестиваль интермедий "ЯгаФест".

На сцене БДТ покажет свои три спектакля из основного репертуара Новосибирский академический драматический театр "Красный факел".

В арт-центре культурного квартала "Брусницын" открывается выставка иллюстраций знаменитого сказочного художника Ивана Билибина.

В Ботаническом саду пройдет под открытым небом самый летний фестиваль сезона "Summer Music Park".

Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.