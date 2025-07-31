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31 июля, четверг, 10:40

Сказочный фестиваль «ЯгаФест», гастроли Новосибирского драматического театра «Красный факел», выставка графики Ивана Билибина и музыкальный опер-эйр «Summer Music Park»

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Обзор летних событий культурной жизни Петербурга

Театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля  "Конёк-Горбунок" и фестиваль интермедий "ЯгаФест".

На сцене БДТ покажет свои три спектакля из основного репертуара Новосибирский академический драматический театр "Красный факел".

В арт-центре культурного квартала "Брусницын" открывается выставка иллюстраций знаменитого сказочного художника Ивана Билибина.

В Ботаническом саду пройдет под открытым небом самый летний фестиваль сезона "Summer Music Park".

Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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