Школа реставрации в Смольном соборе. ТЮТу 70 лет. "Ленфильм" подписал соглашение с Военно-медицинской академией и Следственным комитетом. Пасхальный форум. Детские рисунки на щитах города

Театр юношеского творчества отмечает юбилей. Уже 70-лет коллектив воспитывает как актёров, так и тех, кто обычно остаётся за кулисами – осветителей и гримёров, костюмеров и бутафоров.

Школа реставрации открылась в Смольном соборе, а точнее в его подземной части. Студенты из разных городов в самой подходящей для этого атмосфере обновляют иконы.

"Ленфильм" подписал соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом и Военно-медицинской академией. Дружить киностудия, ведомство и ВУЗ будут с помощью выставок, экскурсий и тематических кинопоказов.

Петербург принял Пасхальный форум. Его создали в 2024 году для диалога между церковью, обществом, бизнесом и властью. В программе – выставки, творческие встречи, спортивные состязания. Открывается он традиционной встречей Благодатного огня из Иерусалима, который передают в городские храмы.

Детские рисунки разместили на рекламных щитах города. Подопечные фонда "Бумажная птица" изобразили своих мам. "Мама сказала, что похоже" – так называется акция, и теперь в том, что действительно похоже, могут убедиться все петербуржцы. Ведь рядом с портретами покажут и реальные фото родительниц.