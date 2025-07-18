Первый канал
Санкт-Петербург
17:59 18 июля 2025, пятница
1tvspb.ru
18 июля, пятница, 10:40

Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, история фотографии, премьера балета «Брух. Сюита», выставка еврейского искусства от Шагала до современности, фестиваль уличных театров

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Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана будет проходить во второй раз – целую неделю будет звучать музыка на 6 площадках города.

В "Манеже" открылась масштабная выставка об истории фотографии "Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта".

Театр балета имени Леонида Якобсона подготовил премьеру одноактного балетного спектакля "Брух. Сюита" - его покажут на сцене БДТ.

Произведения еврейского искусства Санкт-Петербурга можно увидеть на новой выставке "Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности" в KGallery.

На три дня Елагин остров превратится в сцену под открытым небом – он принимает традиционный XIII фестиваль уличных театров.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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