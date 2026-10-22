Российско-китайская встреча на высшем уровне в Петербурге. Выставка «Евгений Шварц и его котики». Социальный проект «Успешная мама». 100 лет "Подписным изданиям"

22 октября, четверг, 09:03

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Российско-китайская встреча прошла в Президентской библиотеке в среду, 21 октября. Председатель Правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян обсудили актуальные вопросы российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

"Евгений Шварц и его котики" - компактная, уютная, но насыщенная выставка. Она открылась в Ледовом Дворце к 130-летию драматурга.

В Петербурге прошел первый конкурс красоты всероссийского социального проекта "Успешная мама" - "звезда красоты, изящества и материнства".

Российский государственный исторический архив открывает выставку, посвященную знаменитому путешественнику Петру Семенову Тян-Шанскому. И документально доказывают, что он был не только путешественником и ученым.

У "Подписных изданий" - юбилейный год. Круглую дату отмечают фестивалями, презентациями, дружескими встречами и выпуском новых книг. Одна из них посвящена 100-летней истории "подписных изданий". Книга основана на архивных материалах и живых воспоминаниях.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.