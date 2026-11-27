27 ноября, пятница, 08:40

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

В Театре на Садовой готовятся к премьере авангардного рок-мюзикла "Малевич".

Выставка "Постурбанизм. Цвет формы" художника Алексея Парыгина открылась в Новом музее.

В Большом зале филармонии состоится главное событие сезона музыкального проекта "Дворцы Санкт-Петербурга" - гала-концерт "Три тенора".

В Центре книги и графики можно увидеть работы художника Натальи Орловой, среди них – известные иллюстрации к сказкам.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит премьеру спектакля "Идиот".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.