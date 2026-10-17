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16 октября, пятница, 09:17

Ретроспектива творчества Ивана Айвазовского, премьера оперы «Монна Ванна», выставка «Шерлок Холмс. Ленфильм» и 40-летие «Терем-квартета»

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Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Русском музее открылась выставка произведений Ивана Айвазовского, на которой можно увидеть около 200 работ знаменитого мариниста, включая отреставрированный шедевр "Девятый вал".

 

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представляет премьеру оперы Сергея Рахманинова "Монна Ванна".

 

На Ленфильме открылась выставка, посвящённая съёмкам знаменитого фильма Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон".

 

Ансамбль "Терем-квартет" отметит день рождения концертом "40 лет. Времени нет" в Большом зале филармонии.

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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