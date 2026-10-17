Ретроспектива творчества Ивана Айвазовского, премьера оперы «Монна Ванна», выставка «Шерлок Холмс. Ленфильм» и 40-летие «Терем-квартета»

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В Русском музее открылась выставка произведений Ивана Айвазовского, на которой можно увидеть около 200 работ знаменитого мариниста, включая отреставрированный шедевр "Девятый вал".
Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представляет премьеру оперы Сергея Рахманинова "Монна Ванна".
На Ленфильме открылась выставка, посвящённая съёмкам знаменитого фильма Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон".
Ансамбль "Терем-квартет" отметит день рождения концертом "40 лет. Времени нет" в Большом зале филармонии.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург.