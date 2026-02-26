Первый канал
Реконструкция движения по ладожскому льду. Как отмечают Восточный Новый год разные народы? Диктант "Приближая Победу". Историческая иммерсивная экскурсия в Петропавловской крепости

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Ретро-автомобили встречали у мемориала "Разорванное кольцо". Технику могли увидеть все желающие, а завершилось событие памятным митингом.   

Восточный Новый год чаще называют китайским, но вообще-то его отмечают многие азиатские народы, в том числе и проживающие в нашей стране. Все они собрались в парке "Россия – моя история", чтобы отметить праздник.

Также в парке "Россия – моя история" прошёл 7-й патриотический диктант "Приближая победу". Его участники отвечали на вопросы о прошлом нашей страны.

Чем больше людей обзаведутся иммунитетом благодаря прививкам, тем меньше вероятность заболеть у тех, кто не смог привиться по медицинским показаниям. К примеру, от гриппа в прошлом году защитились больше 60% петербуржцев, что показатель хороший, но не идеальный.  Горожан призвали не игнорировать вакцинацию и напомнили о её важности в преддверии Всемирного дня иммунитета, он отмечается 1 марта.

Чем больше людей обзаведутся иммунитетом благодаря прививкам, тем меньше вероятность заболеть у тех, кто не смог привиться по медицинским показаниям. К примеру, от гриппа в прошлом году защитились больше 60% петербуржцев.

Горожан призвали не игнорировать вакцинацию и напомнили о её важности в преддверии Всемирного дня иммунитета, он отмечается 1 марта.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

