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06 ноября, пятница, 08:52

Прогуляться по лютеранскому кварталу Петербурга и пройти "Диагностику грехов". О новом совместном проекте Государственного музея истории религии и Анненкирхе 

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Запретный плод стал символом грехопадения и человеческого выбора. В одном из старейших лютеранских храмов Петербурга открыта выставка: «История всего: от сотворения до Апокалипсиса». В Анненкирхе посетители узнают о том, как зародился мир и человечество, а затем как оно погрязло в грехах и как Иисус Христос явился для его спасения.

В этом году лютеранство в России отмечает 450-летие.

Государственный музей истории религии  совместно с Анненкирхе запустили культурный проект  - интерактивную инсталляцию "Диагностика грехов". Находясь в конфессионале, посетители могут переосмыслить свою жизнь в формате интерактивного теста.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.

 

 

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