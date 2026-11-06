Прогуляться по лютеранскому кварталу Петербурга и пройти "Диагностику грехов". О новом совместном проекте Государственного музея истории религии и Анненкирхе 

06 ноября, пятница, 08:52

Запретный плод стал символом грехопадения и человеческого выбора. В одном из старейших лютеранских храмов Петербурга открыта выставка: «История всего: от сотворения до Апокалипсиса». В Анненкирхе посетители узнают о том, как зародился мир и человечество, а затем как оно погрязло в грехах и как Иисус Христос явился для его спасения.

В этом году лютеранство в России отмечает 450-летие.

Государственный музей истории религии совместно с Анненкирхе запустили культурный проект - интерактивную инсталляцию "Диагностика грехов". Находясь в конфессионале, посетители могут переосмыслить свою жизнь в формате интерактивного теста.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.