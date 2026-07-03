Проект «Театр Сергея Прокофьева», скульптуры Владимира Цивина, премьера оперы «Джоконда», петербургские пейзажи на выставке «Белая ночь» и концерт к Дню семьи

03 июля, пятница, 11:00

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

"Неизвестный Прокофьев. "Евгений Онегин" для симфонического оркестра и драматических артистов" – в том виде, в каком это произведение задумал автор, оно так и не увидело свет. "Петербург-концерт" покажет постановку на сцене Эрмитажного театра.

В Фонтанном доме открылся необычный выставочный проект "Владимир Цивин. Стансы": скульптуры художника представлены в четырёх тематических залах и до неузнаваемости меняют пространство музея Анны Ахматовой.

Масштабная премьера оперы "Джоконда" на сцене Мариинского-2 пройдет в рамках фестиваля "Звёзды белых ночей".

Белые ночи глазами 22-х петербургских современных творцов можно увидеть в Выставочном центре Союза художников.

В День семьи, любви и верности петербуржцев поздравят на концерте в БКЗ "Октябрьский" Пётр Дранга, Григорий Чернецов и другие артисты.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург