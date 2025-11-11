Первый канал
18:19 11 ноября 2025, вторник
11 ноября, вторник, 10:39

Признаться в любви к родному краю через живопись или компьютерную графику можно на арт-медиа фестивале «Я горжусь своей малой родиной"

Признание в любви к своей малой родине на белых холстах. Конкурс живописи и графики. Выражать свои чувства к тем местам, где все начиналось, смогут дизайнеры, режиссеры и другие творческие личности.

"Я горжусь своей малой родиной" — это арт-медиа фестиваль, который с 2022 года проводит Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна.

Участники — студенты всех городов страны, в этот раз — еще и из-за рубежа.

Задача — рассказать о своем родном крае так, чтобы чувства автора смогли разделить и зрители.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

