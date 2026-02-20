Премьера спектакля «Пастернак», выставка Юрия и Ирины Грецких, новая постановка оперетты «Время любви», русские традиции в современном искусстве и концерт Вадима Самойлова

20 февраля, пятница, 08:50

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В театре "Мастерская" режиссёр Роман Габриа поставил спектакль "Пастернак", посвящённый судьбе писателя после объявления его лауреатом Нобелевской премии.

Выставочный центр Союза художников наполнила "Река времени" - работы заслуженных художников России Юрия и Ирины Грецких.

В Театре музыкальной комедии необычная премьера – редкая оперетта Флоримона Эрве "Время любви".

В галерее Общества поощрения художеств открывается выставка современного искусства "Всё коту масленица".

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступит в сопровождении Симфонического оркестра Михаила Голикова в "Юбилейном".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург