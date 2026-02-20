Первый канал
Санкт-Петербург
22:02 20 февраля 2026, пятница
1tvspb.ru
20 февраля, пятница, 08:50

Премьера спектакля «Пастернак», выставка Юрия и Ирины Грецких, новая постановка оперетты «Время любви», русские традиции в современном искусстве и концерт Вадима Самойлова

Версия для печати

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В театре "Мастерская" режиссёр Роман Габриа поставил спектакль "Пастернак", посвящённый судьбе писателя после объявления его лауреатом Нобелевской премии.

Выставочный центр Союза художников наполнила "Река времени" - работы заслуженных художников России Юрия и Ирины Грецких.

В Театре музыкальной комедии необычная премьера – редкая оперетта Флоримона Эрве "Время любви".

В галерее Общества поощрения художеств открывается выставка современного искусства "Всё коту масленица".

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступит в сопровождении Симфонического оркестра Михаила Голикова в "Юбилейном".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru