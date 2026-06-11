Первый канал
Санкт-Петербург
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11 июня, четверг, 11:00

Премьера спектакля «Мой век», выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», гастроли Казанского БДТ им. В.И. Качалова, графика Пикассо и концерт «Праздник оперы в Русском Версале»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Театр имени Ленсовета представляет премьеру спектакля "Мой век" режиссёра Юрия Цуркану.

В Русском музее открылась масштабная выставка "Великая", посвящённая женским образам в отечественном изобразительном искусстве.

Казанский Большой драматический театр имени В.И. Качалова привёз в Петербург четыре спектакля, которые покажет на сцене "Балтийского дома".

В Арт-центре культурного квартала "Брусницын" можно увидеть графические работы Пабло Пикассо.

Летний сезон проекта "Дворцы Санкт-Петербурга" открывается праздником оперы в Константиновском дворце.

Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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