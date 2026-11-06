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06 ноября, пятница, 11:00

Премьера оперы «Вильгельм Телль», фестиваль «Земля детей», иммерсивный спектакль «Профессорский дот Ивана Билибина», выставка Василия Васина и концерт группы «Чайф» к 40-летию Свердловского рок-клуба

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Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Мариинский театр поставил оперу Россини "Вильгельм Телль" и покажет премьеру с грандиозными декорациями на новой сцене.

На музыкальных площадках города стартовал фестиваль "Земля детей" - это 40 концертов для молодого поколения, вход на большинство мероприятий свободный.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка-спектакль "Профессорский дот Ивана Билибина".

Музыкант Василий Васин привёз в Петербург свои художественные работы: выставка "Рыбы и кирпичи" открылась в Эрарте.

Группа "Чайф" выступит в БКЗ "Октябрьский" с концертом, посвящённым 40-летию Свердловского рок-клуба и выпуску нового альбома.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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