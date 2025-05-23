Первый канал
Санкт-Петербург
21:55 23 мая 2025, пятница
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23 мая, пятница, 09:30

Премьера оперы «Норма», выставка «Жизнь замечательных собак», фестивали «Дворцы Санкт-Петербурга» и «Ленинградская музыкальная весна» и фотографии города в новом свете

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Премьера оперы "Норма" в Мариинском театре открывает ежегодный фестиваль "Звёзды белых ночей".

В Мраморном дворце Русский музей открыл выставку "Жизнь замечательных собак" - около 400 произведений, посвящённых нашим четвероногим друзьям.

Музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" запускает летний сезон концертом открытия в Этнографическом музее.

В медиацентре "Культура Петербурга" можно узнать, каким видят наш город молодые фотографы, на выставке "Новая светопись Петербурга".

Фестиваль "Ленинградская музыкальная весна", возрождённый Союзом композиторов Санкт-Петербурга, представит концерт "Симфоджаз 2025".

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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