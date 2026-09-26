Премьера мюзикла «Девочка и слон», гала-концерты в честь Бориса Эйфмана, межмузейный фестиваль «Литературные выходные», открытие нового сезона в Филармонии и выставка «Немного солнца»

25 сентября, пятница, 11:00

Обзор важных событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Детский музыкальный театр "Карамболь" готовит премьеру спектакля "Девочка и слон" по произведению Александра Куприна.

На сцене Александринского театра идут гала-концерты Театра балета Бориса Эйфмана в честь 80-летия хореографа.

В субботу и воскресенье стартует первый межмузейный фестиваль "Литературные выходные".

Филармония открывает новый сезон в день 120-летия Дмитрия Шостаковича - прозвучит его последняя Пятнадцатая симфония, а также фортепианный концерт Сергея Прокофьева.

В зале "Квадрат" Союза художников можно увидеть работы Наиля Сагирова на его персональной выставке "Немного солнца".

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.