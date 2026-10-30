Премьера музыкального спектакля «Офицеры», выставка «Полный сюр. Эффект Дали», юбилейный концерт Игоря Бутмана, 270 лет Театральной библиотеке и «Чайковский Гала»

Знаковые события в культурной афише Санкт-Петербурга.
Театр имени Ф.И. Шаляпина поставил музыкальный спектакль "Офицеры" с оригинальными текстами и аранжировками по повести Бориса Васильева.
В музее дизайна открылась выставка, посвящённая Сальвадору Дали как первому бренд-менеджеру самого себя.
Народный артист Игорь Бутман отметит своё 65-летие праздничным концертом в БКЗ "Октябрьский".
В Театральной библиотеке открылась выставка "270 лет на службе Русскому театру" - почти три века истории библиотеки.
Масштабный музыкальный проект "Чайковский Гала" соберёт звёзд мирового уровня и представит произведения великого композитора всех жанров.
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.