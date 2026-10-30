Первый канал
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30 октября, пятница, 11:00

Премьера музыкального спектакля «Офицеры», выставка «Полный сюр. Эффект Дали», юбилейный концерт Игоря Бутмана, 270 лет Театральной библиотеке и «Чайковский Гала»

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Знаковые события в культурной афише Санкт-Петербурга.

Театр имени Ф.И. Шаляпина поставил музыкальный спектакль "Офицеры" с оригинальными текстами и аранжировками по повести Бориса Васильева.

 

В музее дизайна открылась выставка, посвящённая Сальвадору Дали как первому бренд-менеджеру самого себя.

 

Народный артист Игорь Бутман отметит своё 65-летие праздничным концертом в БКЗ "Октябрьский".

 

В Театральной библиотеке открылась выставка "270 лет на службе Русскому театру" - почти три века истории библиотеки.

 

Масштабный музыкальный проект "Чайковский Гала" соберёт звёзд мирового уровня и представит произведения великого композитора всех жанров.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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