Первый канал
Санкт-Петербург
18:20 18 сентября 2026, пятница
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18 сентября, пятница, 10:00

Премьера балета «Раймонда», работы знаменитого фотографа Валентина Серова, конкурс композиторов имени Андрея Петрова, выставка Пелагеи Шуриги и кукольный «Золотой ключик»

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Новости культуры в нашем дайджесте.

Михайловский театр представляет премьеру балета "Раймонда" в постановке Начо Дуато.

 

В РОСФОТО открылась выставка знаменитого московского фотографа Валентина Серова "Кино – метафора реальности".

 

В Большом и Малом залах филармонии можно услышать финальные концерты конкурса современных композиторов имени Андрея Петрова в двух номинациях.

 

В Инженерном замке Русский музей готовит к открытию выставку самобытной ленинградской художницы XX века Пелагеи Шуриги.

 

Театр марионеток имени Е.С. Деммени к началу сезона подготовил премьеру кукольного спектакля "Золотой ключик".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 

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