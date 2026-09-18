Премьера балета «Раймонда», работы знаменитого фотографа Валентина Серова, конкурс композиторов имени Андрея Петрова, выставка Пелагеи Шуриги и кукольный «Золотой ключик»

Новости культуры в нашем дайджесте.
Михайловский театр представляет премьеру балета "Раймонда" в постановке Начо Дуато.
В РОСФОТО открылась выставка знаменитого московского фотографа Валентина Серова "Кино – метафора реальности".
В Большом и Малом залах филармонии можно услышать финальные концерты конкурса современных композиторов имени Андрея Петрова в двух номинациях.
В Инженерном замке Русский музей готовит к открытию выставку самобытной ленинградской художницы XX века Пелагеи Шуриги.
Театр марионеток имени Е.С. Деммени к началу сезона подготовил премьеру кукольного спектакля "Золотой ключик".
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург.