Премьера балета «Раймонда», работы знаменитого фотографа Валентина Серова, конкурс композиторов имени Андрея Петрова, выставка Пелагеи Шуриги и кукольный «Золотой ключик»

18 сентября, пятница, 10:00

Новости культуры в нашем дайджесте.

Михайловский театр представляет премьеру балета "Раймонда" в постановке Начо Дуато.

В РОСФОТО открылась выставка знаменитого московского фотографа Валентина Серова "Кино – метафора реальности".

В Большом и Малом залах филармонии можно услышать финальные концерты конкурса современных композиторов имени Андрея Петрова в двух номинациях.

В Инженерном замке Русский музей готовит к открытию выставку самобытной ленинградской художницы XX века Пелагеи Шуриги.

Театр марионеток имени Е.С. Деммени к началу сезона подготовил премьеру кукольного спектакля "Золотой ключик".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург.