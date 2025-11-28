Премьера «Танго любви», премия «Онегин», выставка проектов Карла Росси, спектакль «За день до вечности» и концерт Светланы Сургановой

28 ноября, пятница, 09:00

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие выходные.

Новое танцевальное шоу "Танго любви" готовит аргентинский хореограф Даниэль Лападула в Театре музыкальной комедии.

На сцене Мариинского театра в субботу пройдёт церемония вручения национальной оперной премии "Онегин".

В Петропавловской крепости открылась выставка архитектурных проектов и их эскизов Карла Росси, приуроченная к его 250-летию.

В рамках музыкального фестиваля "Дар" представят премьеру спектакля "За день до вечности" - диалог двух великих исполнителей, Шаляпина и Рахманинова.

Светлана Сурганова концертом отметит свой день рождения в БКЗ "Октябрьский" - "Сурганова и оркестр" представят новый альбом.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.