Петербург и Москва будут сотрудничать в сфере здравоохранения. Какие вопросы обсудили на Коллегии музеев Военно-морской направленности? Где бесплатно получить консультацию онкологов?

05 февраля, четверг, 10:45

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Где учить реставраторов, грозит ли музеям дефицит кадров и как распределять льготы среди посетителей?

Петербург и Москва будут сотрудничать в сфере внедрения информационных технологий в амбулаториях Северной столицы.

В Сертолово открылся новый плавательный комплекс – результат концессионного соглашения между частной компанией и региональным правительством.

Губернатору Ленинградской области показали, как производят металлические части медицинских игл.

В Петербурге проходит неделя профилактики онкологических заболеваний, ко всемирному дню борьбы против рака.

