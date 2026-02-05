Первый канал
Петербург и Москва будут сотрудничать в сфере здравоохранения. Какие вопросы обсудили на Коллегии музеев Военно-морской направленности? Где бесплатно получить консультацию онкологов?

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Где учить реставраторов, грозит ли музеям дефицит кадров и как распределять льготы среди посетителей?

Петербург и Москва будут сотрудничать в сфере внедрения информационных технологий в амбулаториях Северной столицы.

В Сертолово открылся новый плавательный комплекс – результат концессионного соглашения между частной компанией и региональным правительством.

Губернатору Ленинградской области показали, как производят металлические части медицинских игл.

В Петербурге проходит неделя профилактики онкологических заболеваний, ко всемирному дню борьбы против рака.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

