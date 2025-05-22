Петербург готовится ко Дню города. Экологический форум «День Балтийского моря». Международный книжный салон на Дворцовой. Лучший вагоновожатый. День рождения проекта "Анна помогает"

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В День города, в полдень, как и принято в праздник, выстрелят из пушки Нарышкина бастиона, после чего на главной площади Петропавловки пройдёт концерт. Добрая традиция – и возложение цветов к Медному всаднику. Но не обойдётся и без новинок.

Быть городом на берегу моря – большое преимущество. Но с этим приходит и большая ответственность. Особенно сложно содержать в чистоте не только близкий сердцу, но и экономически значимый водоём. Экологический форум "День Балтийского моря" прошёл в Кронштадте.

Больше 150 выпускников детских домов и сирот нашли работу, друзей, а кто-то и свое призвание при участии проекта "Анна помогает". Волонтёры поддерживают молодых людей в деле трудоустройства и адаптации к жизни. Например, обучают их мастерству бариста в благотворительных кофейнях. Они делают это уже шесть лет, и в День рождения организации её идеологи поделились приятной новостью.

На Дворцовой площади начал работу Петербургский международный книжный салон. В этом году он посвящён 80-летию Победы и Году защитника отечества, и в соответствующем стиле оформили всё мероприятие. Баннеры со знакомыми лицами горожане заметят издалека.

Экстренная остановка состава на скорости в 40 километров в час, к счастью, – не самая распространённая ситуация, но справиться с ней должен уметь каждый вагонвожатый – а именно так традиционно называют водителей трамваев. Вместе с коллегами, управляющими троллейбусами, они показали своё мастерство на профессиональном конкурсе "Горэлектротранса". Отрабатывали как нештатные ситуации, так и обыденные задачи.