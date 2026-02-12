Первый канал
Санкт-Петербург
19:50 12 февраля 2026, четверг
1tvspb.ru
12 февраля, четверг, 12:10

Первое в России стационарное отделение психосоциальной реабилитации для детей. Какие планы у города на развитие «Ленфильма»? Как отметят Новый год в Петербурге?

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Первое в России стационарное отделение психосоциальной реабилитации для детей участников СВО и ребят из новых регионов открылось в Центре восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени Мнухина. Вся помощь здесь оказывается за счёт городского бюджета.

Лидерство в отечественной киноиндустрии намерены вернуть Ленфильму. Перспективы развития киностудии  Александр Беглов обсудил с коллективом . В этом году акции "Ленфильма" полностью перешли городу.

Ежегодно в переливании крови нуждаются полтора миллиона россиян. Для школьников Адмиралтейского района, обучающихся в 8-10 классах, провели донорский урок. На нём ребятам рассказали о том, зачем сдавать кровь, как стать донором, что такое костный мозг и чем он отличается от спинного.

Китайский новый год приближается, и скоро его символ – красная огненная лошадь - покажет свой нрав. В информационном агентстве ТАСС обсудили программу празднования. В этом году в Петербурге запланировано свыше 110 различных мероприятий.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова ,Владимр Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

