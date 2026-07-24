Персональная выставка Андрея Блиока, премьера спектакля «Операция «Пушкин»», выставочный проект «Дмитрий Шостакович: время, место, встречи» и рок-фестиваль «Окна открой»

24 июля, пятница, 11:00

Какие события культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни привлекут внимание зрителей?

В Петропавловской крепости открылась персональная выставка народного художника России Андрея Блиока – основу экспозиции составляют виды родного Петербурга.

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской готовит премьеру спектакля "Операция "Пушкин" – размышление о возможности изменения истории и спасения поэта.

В Выставочном центре Мемориального музея "Разночинный Петербург" подготовили проект "Дмитрий Шостакович: время, место, встречи" к 120-летию композитора.

25-й юбилейный рок-фестиваль "Окна открой" пройдет в парке 300-летия – на музыкальном марафоне ждут Вадима Самойлова, "Алису", "Пилот" и другие группы.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург