Ожившие миры Стругацких и нейросети: как Литературный музей «ХХ век» объединил классику и технологии будущего

27 января, вторник, 10:00

Писатели начала прошлого века были в авангарде своего времени: изобретали новые жанры, экспериментировали со словом и смотрели в будущее. Именно так уже в XXI веке и нужно о них рассказывать – уверены создатели Литературного музея.

На новой выставочной площадке в Ледовом дворце классические музейные жанры переплетаются с современными технологиями, создавая новый формат. Экспозицию изучила и наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург