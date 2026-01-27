Первый канал
27 января, вторник, 10:00

Ожившие миры Стругацких и нейросети: как Литературный музей «ХХ век» объединил классику и технологии будущего

Писатели начала прошлого века были в авангарде своего времени: изобретали новые жанры, экспериментировали со словом и смотрели в будущее. Именно так уже в XXI веке и нужно о них рассказывать – уверены создатели Литературного музея.

На новой выставочной площадке в Ледовом дворце классические музейные жанры переплетаются с современными технологиями, создавая новый формат. Экспозицию изучила и наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

