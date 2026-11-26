26 ноября, четверг, 11:11

Здесь писали картины Брюллов и Кипрский, снимали кино Быков и Товстоногов. Долгие годы после войны тут бывали только реставраторы. Восстанавливали уникальное здание 19 века. А сейчас здесь вновь рождаются художники. Детская художественная школа 17 отмечает 40-летие.

Сегодня многие выпускники школы состоялись как скульпторы, художники, реставраторы и мультипликаторы, нашли себя в мире театра и кино.

Кто-то, возможно, пересмотрел свои приоритеты и выбрал иной путь.

Но в каждом сердце наверняка сохранится место для воспоминаний о школе.