Осенне-зимний туристический сезон. Яйца динозавра в Музее института Карпинского. Волонтёрский год. Фильм «Романовы: преданность и предательство» показали в кинотеатре «Ленфильма»

15 октября, четверг, 16:37

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. О самых важных темах этой недели расскажем на Первом.

Новый символ осенне-зимнего туристического сезона предлагают гостям Петербурга. По аналогии с летним ажиотажем вокруг корюшки внимание обратили на ряпушку.

Яйца динозавра представили в музее института Карпинского. Их показывали и ранее, но недавно ученые провели дополнительные исследования и создали полноценную экспозицию, посвящённую редким экспонатам.

Сходить в кафе или в магазин, пожить в палаточном лагере, искупаться в озере – простые радости зачастую недоступны для людей с тяжёлой инвалидностью и ментальными особенностями. Но у каждого есть возможность подарить им этот опыт. Благотворительная организация "Перспективы" объявила набор волонтёров для помощи своим подопечным.

Фильм "Романовы: преданность и предательство" показали в кинотеатре "Ленфильма". Показ прошёл в рамках "Киноклуба", который "Ленфильм" проводит уже почти десять лет.

Скульптуры у подножия Ростральных колонн начали исследовать лазерными 3Д сканерами. С их помощью специалисты создадут точнейшие компьютерные копии памятников.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева и Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.