Первый канал
Санкт-Петербург
03:40 24 июля 2026, пятница
1tvspb.ru
23 июля, четверг, 10:35

Нужны ли права самокатчикам? Система "Мобильный избиратель". Тактильная выставка для слабовидящих. День памяти Казанской иконы Божьей матери

Версия для печати

Город, общество, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. О главных темах этой недели.

Самокатчиков и электровелосипедистов хотят сделать водителями – во всяком случае, управление госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области призывает ввести для них отдельную категорию прав.

Городской избирком и Петербургский МФЦ подписали соглашение о взаимодействии – речь идет о системе "Мобильный избиратель". Это механизм, который позволяет проголосовать в единый день голосования не по месту прописки, а там, где удобно.

 В "Точке зрения" - библиотеке для слепых и слабовидящих, открывается выставка, посвященная российскому флоту.  

21 июля – день памяти Казанской иконы Божьей матери. В Петербурге прошло торжественное богослужение в Казанском соборе, в котором принял участие губернатор Александр Беглов. Праздничную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru