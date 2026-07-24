Нужны ли права самокатчикам? Система "Мобильный избиратель". Тактильная выставка для слабовидящих. День памяти Казанской иконы Божьей матери

23 июля, четверг, 10:35

Город, общество, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. О главных темах этой недели.

Самокатчиков и электровелосипедистов хотят сделать водителями – во всяком случае, управление госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области призывает ввести для них отдельную категорию прав.

Городской избирком и Петербургский МФЦ подписали соглашение о взаимодействии – речь идет о системе "Мобильный избиратель". Это механизм, который позволяет проголосовать в единый день голосования не по месту прописки, а там, где удобно.

В "Точке зрения" - библиотеке для слепых и слабовидящих, открывается выставка, посвященная российскому флоту.

21 июля – день памяти Казанской иконы Божьей матери. В Петербурге прошло торжественное богослужение в Казанском соборе, в котором принял участие губернатор Александр Беглов. Праздничную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.