Новое здание школы искусств имени Глинки. Первый беспилотный поезд в метрополитене. Памятник воспитателю детского сада. Новый крупнейший зарядный хаб. Ключи от квартир городским очередникам

03 сентября, четверг, 10:55

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На Союзном проспекте открылось третье здание школы искусств имени Глинки.

По шестой линии метрополитена в тестовом режиме проехал первый условно беспилотный поезд с оборотом на конечной станции.

Необычный памятник появился в Адмиралтейском районе: на углу Загородного проспекта и Верейской улице открывается первый в городе памятник воспитателю детского сада.

Крупнейший в России многофункциональный зарядный хаб открылся в Невском районе Петербурга. Он включает 22 станции и 80 зарядных портов мощностью от 160 до 240 киловатт. Для водителей есть комфортные зоны ожидания – среднее время зарядки составляет около получаса.

Александр Беглов вручил ключи от квартир 10-ти петербургским семьям - участникам городской программы "Доступное жилье". Квартиры расположены в "Кондратьевском жилмассиве" – это памятник архитектуры начала двадцатого века с интересной историей: дома были построены по принципу коммун.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова ,Анжелика Григорьева, Первй канал. Петербург.