Новый культурно-туристический центр. Первое электросудно "Москва.2.0.". Концерт "Музыка театра". Детский фотопроект "Какой ты красивый". Новый "Китайско-российский центр"

04 июня, четверг, 10:28

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Культурно-туристический центр Вологодской области заработал в Петербурге. Здесь можно ознакомиться с народными художественными промыслами, узнать о туристических маршрутах региона, например, о резиденции Деда Мороза. Ну и ,конечно, здесь будут проходить мастер-классы, а также можно отведать местную продукцию.

Первое серийное электросудно проекта "Москва.2.0" выходит на маршрут в Петербурге. На борту "Ломоносова" созданы комфортные условия для 140 пассажиров, а запас хода на аккумуляторах достигает 8 часов. Использовать его можно круглый год. Курсировать он будет по круговому маршруту – стартует возле Эрмитажа, затем выходит из Невы в воды Финского залива.

Синергия искусства и современных технологий. Декорации к концерту "Музыка театра" созданы при помощи искусственного интеллекта. Он помог разработать оригинальные анимированные сцены для каждого номера. Все изображения выводятся на панорамный экран исторической сцены Мариинского театра.

Алиса из Страны чудес, Буратино, Карлсон. Ребята с особенностями развития стали героями любимых сказок и мультфильмов. Всероссийский фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история" осуществил заветные желания 31-ого ребёнка, воплотив мечту в реальность. В Приморском парке Победы открылась выставка, на которой можно увидеть результаты работы фотографов из разных регионов России.

В отреставрированной консерватории прошёл концерт в честь открытия "Китайско-российского центра взаимодействия по развитию национальной музыки". Зрители услышали звучание бамбуковой флейты, эрху, гуцинь, янцынь и других музыкальных инструментов Китая.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.