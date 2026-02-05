Первый канал
04 февраля, среда, 10:24

Новые методы лечения онкологии. И как каждый может помочь в борьбе с раком?

30 лет назад многие онкологические заболевания считались неизлечимыми, а прорывные методы, которые разрабатывали российские ученые, невозможными. Сейчас трансплантация костного мозга позволяет сохранить сотни жизней, а ученые продолжают разрабатывать новые методы лечения.

В Научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой создали лекарство, которое помогает пациентам с агрессивной формой лимфомы и лейкоза, оказавшимися устойчивыми к другим методам лечения.

Виктория Федорова, Данила Суляев,Линда Черкасова, Анжелика Гринорьева. Первый канал. Петербург

