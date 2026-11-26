25 ноября, среда, 12:00

Национальный колорит может быть очень даже современным и модным. Всё больше людей стремятся переосмыслить народные мотивы в украшениях или одежде. Мода – лишь один из способов рассказать о своих корнях.

На фестивале "Узоры единства" у каждого народа свой язык самовыражения. Кто-то рассказывает о культуре через музыку и танец, кто-то – через ремёсла и традиционные орнаменты.

О мастерицах наших дней рассказываем в нашем репортаже с фестиваля, организованного библиотеками Выборгского района.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург