Музыкальный диалог сквозь время и расстояния. Современные китайские композиторы и их связи с Россией

30 октября, пятница, 11:30

Легенде китайской академической музыки, композитору Ду Минсиню, недавно исполнилось 98 лет. В 1958 году он закончил Московскую консерваторию, и это образование подарило ему особый взгляд на музыку и помогло найти собственный путь.

Об учёбе в России маэстро вспоминает с большой теплотой, хранит дома матрёшку – подарок за помощь с переводом на конкурсе пианистов.

О современных китайских композиторах рассказываем в нашем репортаже из Пекина.

Юлия Демьянова, Олега Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург