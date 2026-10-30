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30 октября, пятница, 11:30

Музыкальный диалог сквозь время и расстояния. Современные китайские композиторы и их связи с Россией

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Легенде китайской академической музыки, композитору Ду Минсиню, недавно исполнилось 98 лет. В 1958 году он закончил Московскую консерваторию, и это образование подарило ему особый взгляд на музыку и помогло найти собственный путь.

Об учёбе в России маэстро вспоминает с большой теплотой, хранит дома матрёшку – подарок за помощь с переводом на конкурсе пианистов.

О современных китайских композиторах рассказываем в нашем репортаже из Пекина.

Юлия Демьянова, Олега Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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