Может ли вечерний наряд быть джинсовым, как надеть свитер с рукавами в пол и удобно ли носить платье из металлических пластин? Фестиваль моды "Адмиралтейская игла" продолжает удивлять

27 октября, вторник, 10:06

«Адмиралтейская игла» - международный фестиваль моды, искусства и дизайна, организованный университетом промышленных технологий и дизайна. Впервые его провели в 95 году, за это время он стал узнаваемым даже за пределами профессиональной среды, а для многих участников — стартовой карьерной площадкой. В этом году частвуют представители 14 стран, оценивает работы международное жюри.

Чем удивляли участники международного фестиваля моды, искусства и дизайна "Адмиралтейская игла", расскажем в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.