Мороз и солнце - идеальная погода для всех любителей дрифта. Как становятся профессиональными пилотами?

30 января, пятница, 09:48

Мороз и солнце - идеальная погода для всех любителей дрифта, потому что именно зимой этот дорогостоящий вид автоспорта становится доступен практически каждому. Причём не на парковке у гипермаркета, а на оборудованной трассе и даже с призами.

Организаторы соревнований "Игора Драйв Айс Дрифт" проводят их в том числе для того, чтобы любители автоэкстрима занимались этим там, где все для этого оборудовано.

В этом сезоне успеют пройти еще два этапа ледового дрифта, заключительные заезды назначены на первый день весны.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.