Первый канал
Санкт-Петербург
18:56 30 января 2026, пятница
1tvspb.ru
30 января, пятница, 09:48

Мороз и солнце - идеальная погода для всех любителей дрифта. Как становятся профессиональными пилотами?

Версия для печати

Мороз и солнце - идеальная погода для всех любителей дрифта, потому что именно зимой этот дорогостоящий вид автоспорта становится доступен практически каждому. Причём не на парковке у гипермаркета, а на оборудованной трассе и даже с призами.

Организаторы соревнований "Игора Драйв Айс Дрифт" проводят их в том числе для того, чтобы любители автоэкстрима занимались этим там, где все для этого оборудовано. 

В этом сезоне успеют пройти еще два этапа ледового дрифта, заключительные заезды назначены на первый день весны.

 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru