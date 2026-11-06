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05 ноября, четверг, 10:57

Молодежный арт-медиа фестиваль «МояМалаяРодина.РФ». Скульптурная композиция матерям. Черкесское оружие старинного образца теперь в Эрмитаже. Фестиваль "Землячество"

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Всероссийский молодежный арт-медиа фестиваля  "МояМалаяРодина.РФ" обновил название, но сохранил суть. Он снова подарил участникам возможность поделиться гордостью за родной край. Сделать это можно было в одном или нескольких форматах – от живописи до литературы. Ключевое условие – творческий подход и самостоятельность в идеях.

В 191-ой школе Красногвардейского района открылся особенный памятник, раскрывающий одну из самых драматичных страниц истории Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция "Всем матерям, сохранившим жизнь детям блокадного Ленинграда" - новое прочтение памятника "Матери-черкешенке", установленного в центре аула Бесленей. Он посвящен подвигу женщин, защитивших эвакуированных воспитанников детских домов от немецких карателей.  Детей спрятали и дали им новые имена, и это их спасло.  Памятник появился здесь по инициативе жительницы блокадного Ленинграда Ирины Зимневой.

Черкесское оружие старинного образца от современных мастеров – теперь в Эрмитаже.  Это дар музею от Кабардино-Балкарского института культурного развития и наследия ко дню народного единства. Дар представляет собой комплект обмундирования и вооружения.

Фестиваль "Землячество" вновь объединил студентов разных вузов, рожденных в разных регионах и странах, хранящих традиции и культуру своей родины.  Национальные  и с любовью стилизованные костюмы, ароматы блюд с не всегда знакомыми названиями – шарбин, хушур, шелпеки – все это сгустило атмосферу праздника, окутавшую Клубный зал дома студентов Гуманитарного университета профсоюзов.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.

 

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