Молодежный арт-медиа фестиваль «МояМалаяРодина.РФ». Скульптурная композиция матерям. Черкесское оружие старинного образца теперь в Эрмитаже. Фестиваль "Землячество"

05 ноября, четверг, 10:57

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Всероссийский молодежный арт-медиа фестиваля "МояМалаяРодина.РФ" обновил название, но сохранил суть. Он снова подарил участникам возможность поделиться гордостью за родной край. Сделать это можно было в одном или нескольких форматах – от живописи до литературы. Ключевое условие – творческий подход и самостоятельность в идеях.

В 191-ой школе Красногвардейского района открылся особенный памятник, раскрывающий одну из самых драматичных страниц истории Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция "Всем матерям, сохранившим жизнь детям блокадного Ленинграда" - новое прочтение памятника "Матери-черкешенке", установленного в центре аула Бесленей. Он посвящен подвигу женщин, защитивших эвакуированных воспитанников детских домов от немецких карателей. Детей спрятали и дали им новые имена, и это их спасло. Памятник появился здесь по инициативе жительницы блокадного Ленинграда Ирины Зимневой.

Черкесское оружие старинного образца от современных мастеров – теперь в Эрмитаже. Это дар музею от Кабардино-Балкарского института культурного развития и наследия ко дню народного единства. Дар представляет собой комплект обмундирования и вооружения.

Фестиваль "Землячество" вновь объединил студентов разных вузов, рожденных в разных регионах и странах, хранящих традиции и культуру своей родины. Национальные и с любовью стилизованные костюмы, ароматы блюд с не всегда знакомыми названиями – шарбин, хушур, шелпеки – все это сгустило атмосферу праздника, окутавшую Клубный зал дома студентов Гуманитарного университета профсоюзов.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.