Первый канал
Санкт-Петербург
10:48 10 июля 2025, четверг
1tvspb.ru
10 июля, четверг, 10:09

Молодёжная премия от правительства города. Квартиры для многодетных. Бесплатная юридическая помощь. Культурно-исторический фестиваль. Бесплатные экскурсии

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Призёров и победителей "Молодёжной премии Санкт-Петербурга" наградили почётным знаком, дипломом и денежным поощрением. В торжественной церемонии участие приняли Наталья Чечина, вице губернатор Петерубрга и Ирина Соколова, председатель Общественной палаты.

Первые семнадцать семей получили квартиры по программе "Доступное жильё" в отремонтированном историческом доме на Старо-Петергофском проспекте .

Дни бесплатной юридической помощи пройдут в Петербурге в рамках благотворительного автопробега "Правомобиль", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Культурно-просветительский проект "Открытый город" совместно с Союзом реставраторов провёл серию бесплатных экскурсий. Какие новые экскурсии приготовил проект в этом сезоне?

Культурно-исторический фестиваль "За Россию и Российское благочестие" пройдёт сегодня  в Сампсониевском саду Выборгского района. На площадках фестиваля соберутся лучшие реконструкторы страны, мастера и ремесленники.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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